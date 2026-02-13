Svensson-Berater erklärt Werder-Absage

Bo Svensson hat das Jobangebot von Werder Bremen ausgeschlagen, da es nicht zum richtigen Zeitpunkt kam. Das erklärt der Berater des Trainers, Mark Kosicke, im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘: „Bei Werder Bremen waren wir nicht unbedingt einer Meinung, da bin ich als gebürtiger Bremer natürlich auch nicht rein objektiv. Aber ich kann seine Beweggründe verstehen. Bo hat Familie und genießt nach Jahren der ‚Wanderschaft‘ die Zeit mit ihr in Dänemark. Es war für ihn nicht der richtige Moment, um reinzuspringen. Er möchte wieder ab Sommer arbeiten. Bo hatte schon mehrere Angebote. Aber am Ende bin ich nur Berater und kein Entscheider. Ich sage, was ich denke, gebe Optionen – und der Trainer entscheidet.“

Dass es im Sommer neue Optionen gibt, sei natürlich nicht sicher, gehöre aber zum Berufsrisiko: „Im Februar zu wissen, dass ich im Juli einen neuen Job bekomme – das ist sehr selten. Vielleicht sagt sich Bo im Sommer: Mist, das mit Werder hätte ich mal machen sollen. Aber das kommt nicht so häufig vor. Trainer sagen meistens sofort: Das mache ich! Was manchmal auch ein Problem sein kann, weil jemand unbedingt wieder arbeiten möchte, sich der Job aber eigentlich gar nicht richtig anfühlt. Ein Trainer entscheidet sich dennoch dazu, um wieder tätig zu sein – was ich auch verstehen kann. Weil es unglaublich viele Trainer gibt, mehr als schöne, freie Stellen, ist es das Beste, wenn sie arbeiten.“