Bestätigt: Arsenal-Star stand kurz vor Bayern-Transfer

Der FC Bayern stand kurz vor der Verpflichtung von David Raya (30). „Ich stand kurz vor dem Transfer zu einem anderen Klub“, erklärt der Torhüter des FC Arsenal in einem Interview mit ‚Sky Sports‘, „das mit Arsenal passierte alles parallel. Glücklicherweise hat das aber nicht geklappt und Arsenal hat ein Angebot gemacht und ich bin hierhergekommen.“

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Auf Nachfrage, um welchen Klub es sich gehandelt hat, sagt Raya: „Es war Bayern München.“ Passiert ist dies im Sommer 2023. Beim FC Bayern war zu dem Zeitpunkt Yann Sommer (37) die etatmäßige Nummer eins, stand nach einem halben Jahr in München aber schon wieder vor dem Abflug.

Manuel Neuer (39) laborierte damals noch an den Folgen seines im Skiurlaub erlittenen Unterschenkelbruchs. Es war nicht absehbar, in welcher Verfassung er zurückkommen würde, weshalb sich Bayern nach einem neuen Schlussmann umsah. Schlussendlich ging Raya aber vom FC Brentford zu Arsenal. Die Münchener starteten die Saison mit Sven Ulreich (37) im Tor.