Transfercoup perfekt: Bayern verpflichtet Cancelo

Damit hätte bis vor wenigen Tagen so gut wie niemand gerechnet: Bayern München vermeldet die Verpflichtung von Weltklasse-Außenverteidiger João Cancelo. Der 28-jährige Portugiese kommt auf Leihbasis vom englischen Meister Manchester City. Beide Klubs einigten sich dem Vernehmen nach auf eine Kaufoption, die eine Zahlung von 70 Millionen Euro vorsieht.

„Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten. João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen“, zeigt sich Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hochzufrieden mit seinem Transfercoup.

Cancelo erklärt: „Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiß, dass dieser Klub, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben.“

Kurz vor Ende des Wechselfensters setzen die Münchner ein echtes Statement auf dem Transfermarkt. Mit Cancelo kommt ein links wie rechts einsetzbarer Top-Außenverteidiger zum Bundesliga-Spitzenreiter. Jahrelang spielte der WM-Fahrer bei den Skyblues auf höchstem Niveau, büßte zuletzt allerdings seinen Status als Unantastbarer unter Trainer Pep Guardiola ein.