Ronaldo deutet Karriereende an

Trotz seines fortgeschrittenen Alters von 40 Jahren geht Cristiano Ronaldo weiter emsig auf Torejagd. Auch in dieser Saison stehen nach zehn Partien schon wieder neun Tore für Al Nassr zu Buche. Aber wie lange macht der portugiesische Stürmerstar noch weiter? Im Gespräch mit dem englischen Talkmaster Piers Morgan hat der Ausnahmesportler einen baldigen Rücktritt angedeutet.

Auf die Frage, wann er seine beispiellose Karriere beenden werde, antwortet der fünfmalige Weltfußballer: „Bald. Aber ich denke, ich werde vorbereitet sein. Wird es hart? Natürlich. Wird es schwierig? Ja. Werde ich wahrscheinlich weinen? Ja. Aber ich habe meine Zukunft vorbereitet, seit ich 25, 26, 27 Jahre alt war. Deshalb denke ich, dass ich mit diesem Druck umgehen kann.“

Im Juni verlängerte Ronaldo, der zweifelsohne zu den besten Spielern aller Zeiten gehört, seinen Vertrag in Saudi-Arabien bis 2027. Auch für die Nationalmannschaft ist der Rechtsfuß noch am Ball. Wie viele Spiele zu den irrwitzigen 225 Länderspielen (143 Tore) noch hinzukommen werden, ist offen. Mit der Weltmeisterschaft 2026 und dem Erreichen der 1.000 Tore-Marke (derzeit 952 Treffer) dürfte der Exzentriker aber noch zwei große Ziele im Blick haben.