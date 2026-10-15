Deniz Undav hat sich nach seinem ersten Pflichtspieltreffer der neuen Saison erleichtert gezeigt. Im Anschluss an die Champions League-Partie gegen Slovan Bratislava (3:0) am Mittwochabend erklärte der Angreifer des VfB Stuttgart gegenüber ‚DAZN‘: „Natürlich ist es befreiend. Es ist immer schön zu treffen nach einer Durststrecke von sieben, acht Spielen. Das fühlt sich gut an. Ich bin ruhig geblieben. Natürlich sieht man alles, hört man alles. Aber mir war klar, dass ich irgendwann eh treffen werde.“

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Der 30-Jährige hatte in der 29. Minute das wichtige Führungstor erzielt. Angesprochen darauf, ob er sich manchmal in der öffentlichen Diskussion oder durch die Nichtberücksichtigung durch Bundestrainer Jürgen Klopp in der vergangenen Länderspielpause benachteiligt fühle, betonte Undav: „Ungerecht nicht, weil mir ist klar, wenn du so performt hast wie ich letzte Saison mit der WM, dass die Leute mich messen, dass ich gefühlt jedes Spiel treffen muss. Das ist mir klar.“