Bielefeld bedient sich in Augsburg

Arminia Bielefeld rüstet sich für die Rückrunde. Laut ‚Sky‘ hat der Zweitligist die Verpflichtung von Maximilian Bauer (25) unter Dach und Fach gebracht. Die Rede ist von einer Leihe bis zum Saisonende.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:03 Uhr): Inzwischen haben die Fuggerstädter den Abgang offiziell kommuniziert.

Beim FC Augsburg war Bauer in der laufenden Saison gar nicht gefragt – zumindest fürs Bundesligateam. Lediglich auf zehn Regionalliga-Einsätze kommt der frühere deutsche U-Nationalspieler bislang. In Bielefeld will er nun wieder regelmäßig höherklassig auf dem Feld stehen.