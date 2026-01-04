Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Bielefeld bedient sich in Augsburg

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Maximilian Bauer will sich durchsetzen @Maxppp

Arminia Bielefeld rüstet sich für die Rückrunde. Laut ‚Sky‘ hat der Zweitligist die Verpflichtung von Maximilian Bauer (25) unter Dach und Fach gebracht. Die Rede ist von einer Leihe bis zum Saisonende.

Update (10:03 Uhr): Inzwischen haben die Fuggerstädter den Abgang offiziell kommuniziert.

FC Augsburg
Maxi Bauer wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Zweitligisten Arminia Bielefeld. Der #FCA ermöglicht dem Innenverteidiger damit seinen Wechselwunsch. Viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit! ✊

ℹ️
Beim FC Augsburg war Bauer in der laufenden Saison gar nicht gefragt – zumindest fürs Bundesligateam. Lediglich auf zehn Regionalliga-Einsätze kommt der frühere deutsche U-Nationalspieler bislang. In Bielefeld will er nun wieder regelmäßig höherklassig auf dem Feld stehen.

Bundesliga
2. Bundesliga
Augsburg
Bielefeld
Maximilian Bauer

