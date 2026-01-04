Bundesliga
Bielefeld bedient sich in Augsburg
Arminia Bielefeld rüstet sich für die Rückrunde. Laut ‚Sky‘ hat der Zweitligist die Verpflichtung von Maximilian Bauer (25) unter Dach und Fach gebracht. Die Rede ist von einer Leihe bis zum Saisonende.
Update (10:03 Uhr): Inzwischen haben die Fuggerstädter den Abgang offiziell kommuniziert.
Maxi Bauer wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Zweitligisten Arminia Bielefeld. Der #FCA ermöglicht dem Innenverteidiger damit seinen Wechselwunsch. Viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit! ✊Bei X ansehen
Beim FC Augsburg war Bauer in der laufenden Saison gar nicht gefragt – zumindest fürs Bundesligateam. Lediglich auf zehn Regionalliga-Einsätze kommt der frühere deutsche U-Nationalspieler bislang. In Bielefeld will er nun wieder regelmäßig höherklassig auf dem Feld stehen.
