La Liga

Barça: Casadó auf dem Sprung

von Dominik Sandler - Quelle: Marca | Mundo Deportivo
Cásado himmelt den Himmel an @Maxppp

Noch im Winter könnte der FC Barcelona Mittelfeldspieler Marc Casadó verlieren. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat Atlético Madrid den 22-Jährigen auf dem Zettel. Laut ‚Mundo Deportivo‘ steht Casadó einem Wechsel zu den Rojiblancos offen gegenüber.

Eigentlich fühlt sich der Rechtsfuß bei den Katalanen pudelwohl. Doch in den vergangenen Wochen kommt er unter Hansi Flick kaum noch zum Zug, weshalb er einen Wechsel in Betracht ziehe. Auch Manchester United sei an Casadó interessiert. Vertraglich ist der zweifache spanische Nationalspieler noch bis 2028 an die Blaugrana gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
