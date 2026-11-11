Neuer 100-Millionen-Mann bei Galatasaray?

Galatasaray will die Ausstiegsklausel von Aleksey Batrakov (21) auf 100 Millionen Euro anheben. Das geht aus einem Bericht der türkischen Zeitung ‚Fanatik‘ hervor. Der im Sommer für 25 Millionen Euro von Dinamo Moskau verpflichtete Offensivmann schlug am Bospurus voll ein und verbuchte bislang in 13 Spielen sechs Tore und vier Assists.

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Dem Bericht zufolge ist innerhalb der kommenden zwei Wochen ein Treffen zwischen Batrakovs Berater und den Verantwortlichen des türkischen Klubs geplant. Neben der Erhöhung der Ausstiegsklausel von bislang 55 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro steht demnach auch eine Gehaltsanpassung im Raum: Statt wie bisher rund 3,2 Millionen Euro soll der offensive Mittelfeldspieler künftig sechs Millionen Euro verdienen.