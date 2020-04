FC Bayern: Perisic vor Rückkehr ins Training

Elf Wochen nach seinem Knöchelbruch ist Ivan Perisic fast wieder fit. Laut der ‚Bild‘ steht der 31-Jährige vor der Rückkehr in den regulären Trainingsbetrieb. Am heutigen Samstag habe der Kroate noch einmal in einem intensiven Einzeltraining an seiner Rehabilitation gearbeitet. Wenn der Rest der Mannschaft nach einem langen Wochenende am Dienstag wieder das Training aufnimmt, könnte Perisic möglicherweise auch dabei sein.

Der 31-Jährige musste die vergangenen knapp drei Monate pausieren, nachdem er sich im Training nach einem Zweikampf mit Álvaro Odriozola den Knöchel gebrochen hatte. Perisic ist noch bis zum Saisonende an die Bayern verliehen. Die Münchner planen aber, die Kaufoption über 15 Millionen Euro auf den Flügelspieler zu ziehen.