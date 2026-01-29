SGE: Riera-Debüt verzögert sich

Albert Riera lässt noch auf sich warten. Wie Sportvorstand Markus Krösche nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Tottenham Hotspur bestätigte, wird Interimstrainer Dennis Schmitt auch am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzen.

Damit wird Riera aller Voraussicht nach noch das Topspiel seines Vereins NK Celje gegen Verfolger NK Maribor betreuen. Mit der Eintracht ist sich der Coach, der sich insbesondere in Frankreich harten Kritiken ausgesetzt sah, bereits einig. Auch zwischen den Vereinen soll es laut der Bild bereits eine Übereinkunft geben, 1,3 Millionen Euro fließen dem Boulevardblatt zufolge nach Slowenien.