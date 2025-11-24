Spieler sauer: Zerstört sich Barça von innen?

Eigentlich lief das Wochenende für den FC Barcelona nahezu perfekt. Bei der Rückkehr ins Camp Nou feierten die Katalanen einen 4:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao, außerdem patzte Real Madrid gegen den FC Elche (2:2), wodurch der Vorsprung der Blancos auf einen Zähler geschmolzen ist. Trotz der sportlich hervorragenden Woche herrscht intern in Barcelona Eiszeit.

Das zumindest geht aus einem Bericht von ‚The Athletic‘ hervor. Eine Quelle, die nahe an Mannschaft und Staff ist, spricht gegenüber dem Portal vom „selbstzerstörerischsten Klub der Welt“. Grund dafür sei hauptsächlich der Umgang mit den Verletzungen. Dieser sorge auch bei den Spielern für Verärgerung.

Falsche Anweisungen, falsches Vorgehen

Bereits zwölf Spieler haben sich in dieser Saison bei Barça verletzt, einige fallen noch immer aus – eine Steigerung von 50 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Einige Spieler, darunter Lamine Yamal (18), hätten sich beim Klub über die Maßnahmen nach einer Verletzung beschwert. Alejandro Balde (22), der ein Fitnessgerät falsch angewendet hatte und daraufhin mit einer Oberschenkelverletzung für einen Monat fehlte, wirft laut ‚The Athletic‘ der medizinischen Abteilung vor, eine falsche Anweisung bekommen zu haben.

Auch über den Umgang mit der Verletzung von Raphinha (28), der zwei Monate aufgrund von Oberschenkelproblemen fehlte, waren Hansi Flick und sein Trainerteam alles andere als glücklich. Die medizinische Abteilung habe ihm zu früh zu viel zugetraut und so eine längere Ausfallzeit provoziert.

Welche Konsequenzen drohen?

Im Zentrum der Vorwürfe steht Athletiktrainer Julio Tous, der im Sommer 2024 gemeinsam mit Flick nach Katalonien gekommen war und der in der vergangenen Saison das Team perfekt vorbereitet hatte. In dieser Spielzeit haben Tous und sein Team deshalb noch mehr Verantwortung bekommen, werden dieser aber nur bedingt gerecht.

Im Gegenteil: Die interne Unruhe, die auch der Machtkampf um das Präsidentenamt mit sich bringt, wird durch das sinkende Vertrauen in die medizinische Abteilung sicherlich nicht geringer werden. Unklar ist, ob der Verein personelle oder strukturelle Konsequenzen zieht. Keine leichte Aufgabe für Flick, den Fokus auf das Sportliche zu richten.