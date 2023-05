Pfeiffer-Entscheidung gefallen

Der FC Augsburg wird offenbar zeitnah den ersten Neuzugang für die kommende Saison begrüßen. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, hat sich Patric Pfeiffer von Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 endgültig für einen Transfer in die Fuggerstadt entschieden und wird dort am morgigen Dienstag oder am Mittwoch unterschreiben.

Von einer mündlichen Einigung zwischen Pfeiffer und Augsburg wird schon seit einiger Zeit berichtet, laut ‚Transfermarkt.de‘ war aber auch ein weiterer Bundesligist am 23-jährigen Innenverteidiger dran. Gut möglich, dass der gebürtige Hamburger erst den Ausgang des Abstiegskampfes abgewartet hat, ehe er dem FCA final zusagt.

