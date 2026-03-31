Bittere Budget-Nachricht aus Gladbach

Große Transfers für viel Geld brauchen die Fans von Borussia Mönchengladbach trotz des Verkaufs von Rocco Reitz zu RB Leipzig im kommenden Sommer nicht erwarten. Laut der ‚Bild‘ planen die Fohlen, nur höchstens acht der eingenommenen 20 Millionen Euro in den Kader zu reinvestieren. Dabei sei bereits der Zwei-Millionen-Transfer für den derzeit noch geliehenen Hugo Bolin (22) inkludiert.

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Der Rest des Geldes fließt dem Boulevardblatt zufolge in die Konsolidierung des Vereins. Damit sind unter anderem Gehaltskosten, Lizensierungskosten und auszugleichende Verluste gemeint. Auf Verkäufe ist man am Niederrhein weiter angewiesen.