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Bundesliga

Transfer-Angriff: 30 Millionen für Svensson?

Während Borussia Dortmund weiter nach Verstärkungen für das Mittelfeld sucht, könnte sich in der Defensive ein ungeplanter Abgang entwickeln. Daniel Svensson wird heiß umworben. Wird der BVB schwach?

von Martin Schmitz - Quelle: CaughtOffside | Bild
1 min.
Daniel Svensson im Einsatz für den BVB @Maxppp

Borussia Dortmund droht womöglich der Abgang von Linksverteidiger Daniel Svensson. Laut einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ befindet sich der 24-Jährige im Visier von zwei Premier League-Schwergewichten.

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Sowohl der FC Liverpool als auch der FC Arsenal seien an dem Schweden dran. Beide Klubs suchen nach Verstärkungen in der Defensive, Svensson passt laut dem Portal perfekt ins Profil: „Die Rivalen aus der Premier League interessieren sich für einen jungen Spieler, der weit mehr zu bieten hat als die Qualitäten eines klassischen Außenverteidigers – seine Fähigkeit, ins Mittelfeld vorzustoßen, macht ihn für ballbesitzorientierte Mannschaften besonders attraktiv.“

Dortmund in guter Verhandlungsposition

Während der Linksfuß bei den Londonern lediglich eine Option für die Kadertiefe ist, gehe es bei den Reds vorrangig darum, „eine dynamische Langzeitlösung zu finden, die von der linken Seite aus für Energie und Vorwärtsdrang sorgen kann“. Daher habe Liverpool den Dortmunder fest im Blick und arbeite bereits an einem konkreten Plan zur Verpflichtung des WM-Fahrers.

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Der BVB befindet sich in einer starken Verhandlungsposition. Svenssons Vertrag läuft noch bis 2029, soll keine Ausstiegsklausel besitzen. Laut ‚Bild‘ würde Dortmund seinen Marathon-Profi, der 2025 für 6,5 Millionen Euro vom FC Nordsjaelland gekommen war, nicht für unter 30 Millionen Euro ziehen lassen.

Neuer BVB-Linksverteidiger verletzt

Ob der Bundesligist überhaupt dazu bereit wäre, ist unklar. Mit Ramy Bensebaini (31) und Neuzugang Kauã Prates (17) stehen aber immerhin zwei weitere Linksverteidiger im Kader. Letzterer ist aktuell verletzt und muss sich zudem erst an die Bundesliga gewöhnen.

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Sollte Borussia Dortmund Daniel Svensson abgeben?
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