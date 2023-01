Neuer Klub für Avdijaj

Donis Avdijaj wechselt aus der Schweiz nach Österreich. Bis Saisonende läuft der Stürmer vom FC Zürich leihweise für den TSV Hartberg auf. Erst im Sommer hatte der 26-Jährige den umgekehrten Weg eingeschlagen.

Avdijaj stammt aus der Jugend von Schalke 04. Für die U17 erzielte er einst 59 Tore in 53 Spielen. Doch der Durchbruch in der deutschen Bundesliga blieb Avdijaj verwehrt. In Hartberg nimmt er nun einen neuen Anlauf in bekannten Gefilden.

