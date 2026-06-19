Ablöse-Poker um Nübel offiziell gestartet

Alexander Nübel ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Klub. Beim FC Bayern München hat der 29-Jährige keine Zukunft, Leihklub VfB Stuttgart kann und will sich eine Festverpflichtung des Torhüters nicht leisten und plant mit Eigengewächs Dennis Seimen (20).

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Zukunft von Nübel scheint daher eher im europäischen Ausland zu liegen, mehrere Klubs sind an dem WM-Fahrer interessiert. Einer davon macht nun Ernst. Wie der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Besiktas offiziell Kontakt mit den Münchnern aufgenommen. Die Verhandlungen zwischen den Klubs über eine Ablöse haben bereits begonnen.

Viele Unwägbarkeiten

Dem Vernehmen nach fordert der deutsche Rekordmeister mehr als zehn Millionen Euro. Am Bosporus soll Nübel die neue Nummer eins des Tabellenvierten der abgelaufenen Süper Lig-Saison werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist jedoch, ob Nübel einen Wechsel in die Türkei wirklich in Erwägung zieht. Aktuell tendiere er jedenfalls nicht dazu und lote andere Optionen aus. Zudem stellt das hohe Gehalt des gebürtigen Paderborners eine Hürde dar. An der Säbener Straße kassiert Nübel bis zu elf Millionen Euro pro Saison.