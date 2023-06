Chelsea vor Multi-Millionen-Deal

Dem FC Chelsea winkt offenbar ein Sponsoren-Deal in Millionen-Höhe. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ ist die Allianz an einer langfristigen Zusammenarbeit mit den Blues interessiert. Der angehende Sponsor wolle Chelseas neues Stadion neben dem FC Bayern, Juventus Turin und zahlreichen anderen Arenen in ihr Portfolio aufnehmen, heißt es.

Des Weiteren hätte sich die Versicherungsgesellschaft gerne auf dem Trikot der Londoner wiedergefunden, nachdem der Vertrag mit dem aktuellen Werbepartner Three ausgelaufen war. Allerdings wird der Tageszeitung zufolge das Online-Casino Stake diesen Platz einnehmen.

