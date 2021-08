Barça: Drei Interessenten für Umtiti

Der FC Barcelona könnte doch noch einen Abnehmer für Samuel Umtiti gefunden haben. Wie die ‚Sport‘ berichtet, zeigen Vereine aus Frankreich und der Türkei Interesse am Innenverteidiger. Namentlich nennt die Sportzeitung die AS Monaco, den OGC Nizza und Besiktas als mögliche Destinationen für ein Leihgeschäft.

Vollkommen freiwillig ist der Abgang des 27-jährigen Franzosen jedoch nicht. Umtiti möchte sich offenbar zurück in die Startelf der Katalanen kämpfen, doch Trainer Ronald Koeman soll ihm bereits klargemacht haben, dass er in der kommenden Saison keine große Rolle spielen wird. Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2023.