Bayern: Hudson-Odoi-Transfer von Costa-Zukunft abhängig?

Im vergangenen Transferfenster buhlte der FC Bayern um die Dienste von Callum Hudson-Odoi, der jedoch letztlich beim FC Chelsea blieb. Aktuell ist man auf den Flügeln sehr gut aufgestellt. Mit Douglas Costa, Kingsley Coman, Serge Gnabry sowie Leroy Sané sind die offensiven Flügelpositionen doppelt besetzt. Laut ‚Goal‘ soll der englische Außenstürmer dennoch weiterhin ein langfristiges Transferziel des deutschen Rekordmeisters sein.

Demzufolge hängt ein möglicher Transfer des dreifachen englischen Nationalspielers von Costas Zukunft ab, der aktuell von Juventus Turin ausgeliehen ist. In München hat man noch nicht entschieden, wie es im kommenden Sommer mit dem Brasilianer weitergeht, berichtete Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zuletzt in einem Interview mit italienischen Medien.

Sollte Costa die Münchner im kommenden Sommer verlassen, könnte Hudson-Odoi demnach erneut zu einem konkreten Thema werden an der Säbener Straße. Allerdings müssten sich die Bayern sich auf harte Verhandlungen gefasst machen. In England wurde zuletzt berichtet, dass der 20-Jährige grundsätzlich nicht zum Verkauf steht. Es bleibt also abzuwarten, ob der Triple-Sieger tatsächlich einen neuen Anlauf bei Hudson-Odoi unternimmt.