DFB-Interna: Klopp besticht als Anti-Nagelsmann

Neben dem sportlich katastrophalen Abschneiden bei der Weltmeisterschaft war einer der größten Kritikpunkte an Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann die schlechte bis fehlende Kommunikation mit den Spielern und der Öffentlichkeit. Auch wenn auf dem Rasen unter Nachfolger Jürgen Klopp noch keine signifikante Verbesserung zu bemerken ist, herrscht in und um das Nationalteam eine deutlich bessere Gemütslage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der neue Bundestrainer will mit Nachdruck eine Aufbruchstimmung erzeugen und aufrechterhalten. Extern mit seinen energischen und mitreißenden Pressekonferenzen. Intern fordert Klopp einen neuen Teamgeist, wie die ‚Sport Bild‘ erfahren hat. In seiner Antrittsrede hieß es demnach: „Jeder muss dem anderen helfen, keiner wird allein gelassen. Viele sagen, Deutschland habe keine guten Spieler mehr. Ihr könnt jetzt zeigen, dass wir davon sogar noch eine ganze Menge haben.“

Schlüssel zum Vertrauen und zu guter Leistung der Spieler ist für den neuen Hoffnungsträger dabei ein klare, transparente und vor allem kontinuierliche Kommunikation – also das, was Nagelsmann vermissen ließ und was im Nachhinein von vielen Spielern bemängelt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

So führte Klopp im Nationalelf-Stützpunkt in Herzogenaurach mit „ausnahmslos jedem Spieler ein Einzelgespräch“. Vor den Partien gegen die Niederlande (1:1) und Griechenland (0:1) wusste zudem der Großteil des Kaders bereits zwei Tage vorher, ob er in der Startelf steht oder nicht.

Setzt Jürgen Klopp die richtigen Prioritäten? Ja, er legt wichtige Grundlagen Ja, aber er übertreibt es etwas Nein, das Sportliche sollte mehr im Vordergrund stehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Alle Nationalspieler wissen laut Bericht, wie ihre groben Zukunftsperspektiven beim DFB sind. In lockeren Gesprächen, in denen es auch über den Fußball hinausging, zeigte Klopp den Profis auf, wie er mit ihnen plant und wie sie zum Zug kommen sollen. Die offene Art des Trainers werde geschätzt – nicht nur unter Spielern. Auch abseits nimmt Klopp an vielen Meetings mit allen Abteilungen teil.

Unter der Anzeige geht's weiter

DFB-Team morgen gegen Serbien

Doch trotz aller Bemühungen wird auch der 59-Jährige in nicht allzu ferner Zukunft deutlich mehr an den Ergebnissen gemessen. Die nächsten beiden Chancen auf den ersten Sieg gibt es am morgigen Donnerstag gegen Serbien und am Sonntag gegen Griechenland (jeweils 20:45 Uhr). Das interne Feedback ist kurz danach angesetzt: Klopp will laut ‚Sport Bild‘ mit jedem Spieler des 44er-Kaders in der Folge ein Einzel-Telefonat führen.