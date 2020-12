Trippier als Wan-Bissaka-Konkurrenz?

Manchester United hat angeblich einen Blick auf Atlético Madrids Kieran Trippier geworfen. Laut einem Bericht des ‚Telegraph‘ soll der 30-jährige Rechtsverteidiger ab kommenden Sommer Aaron Wan-Bissaka (23) Konkurrenz machen. Trippiers Vertrag endet 2022, sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen, könnte ihn Atléico im Sommer zu Geld machen.

Beim aktuellen Tabellenführer der spanischen Liga stand Trippier bisher in jedem Pflichtspiel der Saison in der Startelf. In zehn Ligapartien gelangen ihm drei Assists. Auch Wan-Bissaka ist bei United absolut gesetzt. Da Trainer Ole Gunnar Solskjaer nicht auf den einzig weiteren nominellen Rechtsverteidiger im Kader, Timothy Fosu-Mensah (22, ein Ligaeinsatz), zu setzten scheint, wäre Trippier die gewünschte hochkarätige Konkurrenz.