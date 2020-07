BVB: Einigung im Balerdi-Poker

15,5 Millionen Euro hatte Borussia Dortmund im Januar 2019 für die Dienste von Leonardo Balerdi ausgegeben. Ein Investment, das sich nicht ausgezahlt hat. Der junge Argentinier kam beim BVB nicht über die Statistenrolle hinaus. Eineinhalb Jahre später trennen sich die Wege nun wieder.

Wie die ‚L'Équipe‘ berichtet, ist sich die Borussia mit Olympique Marseille weitestgehend einig geworden. Balerdi wird demnach zunächst für eine Saison nach Südfrankreich verliehen. Für den Anschluss soll eine Kaufoption existieren, die bei rund 15 Millionen Euro liegt. Nur kleine Details seien noch zu klären, ehe der Deal endgültig über die Bühne geht.

Marseille wollte den 21-Jährigen schon Anfang 2019 an Bord holen. Damals bekam aber der BVB den Zuschlag. In Dortmund kam der Innenverteidiger bei den Profis seitdem aber nur zu acht Einsätzen. Eine Bilanz, die er nun bei OM aufpolieren will.