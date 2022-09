Mazraoui: „Ich weiß, dass das Zeit braucht“

Noussair Mazraoui geht geduldig mit seiner Situation beim FC Bayern um. „Ich denke, dass es ein gutes Spiel von mir war und dass ich den Menschen zeigen konnte, was ich kann“, so der Rechtsverteidiger nach seinem Startelfdebüt in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (2:2) gegenüber dem ‚kicker‘, „jetzt geht es darum, Rhythmus zu bekommen. Ich weiß, dass das Zeit braucht. Aber momentan fühle ich mich super.“

Der Neuzugang von Ajax Amsterdam spielte für 61 Minuten und bereitete das zwischenzeitliche 2:1 von Jamal Musiala vor. Seine Auswechslung hatte laut ‚kicker‘ keine leistungstechnischen Gründe, sondern war durch Schwindelgefühle beim 24-Jährigen bedingt.