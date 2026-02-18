Nötiger Umbruch: Muss Gladbach sogar zwei Stars verkaufen?

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht wieder Krisenstimmung. Die sportliche Entwicklung zeigt in den vergangenen Wochen wieder deutlich nach unten. Nach einem kurzen Zwischenhoch im Spätherbst unter dem neuen Coach Eugen Polanski holten die Fohlen zuletzt lediglich einen Sieg in neun Bundesligapartien. Trotzdem darf der Trainer vorerst weiterarbeiten.

Während das vorrangige Ziel in dieser Spielzeit angesichts von nur noch drei Punkten Vorsprung auf die letzten drei Plätze mittlerweile lediglich noch direkter Klassenerhalt lauten dürfte, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison.

Ziel ist ein Kaderumbruch und die Rückkehr in andere Tabellengefilde. Doch dies ist angesichts der leeren Vereinskassen schwierig. Eigengewächs Rocco Reitz wird Geld in die Kassen spülen, laut ‚Bild‘ könnte das allerdings nicht ausreichen.

Castrop hat Scally verdrängt

Damit Sportdirektor Rouven Schröder eine konkurrenzfähige Truppe zusammenstellen kann, benötigt Gladbach deutlich mehr Transferbudget. Vize-Kapitän Reitz kann und wird wohl per Ausstiegsklausel wechseln. Diese soll lediglich bei 20 Millionen Euro plus Boni liegen. Aktuell laufen Gespräche zwischen RB Leipzig und dem 23-Jährigen. Laut der Boulevardzeitung ist daher Joe Scally (23) der zweite Top-Kandidat für einen Verkauf.

Der US-Amerikaner steht noch bis 2027 bei der Borussia unter Vertrag, kam in der bisherigen Spielzeit in jeder Partie zum Einsatz und war bis vor kurzem auf der rechten Schiene gesetzt. Dennoch kokettiert der 22-fache Nationalspieler mit einem Wechsel in der Premier League. Seinen Stammplatz hat Scally jedoch zuletzt an Jens Castrop (22) verloren.

Sowohl gegen Bayer Leverkusen (1:1) als auch gegen Eintracht Frankfurt (0:3) wurde der schnelle Rechtsfuß erst spät eingewechselt. Sollten Scallys Einsatzzeiten weiter leiden, beraubt sich Gladbach jedoch einer guten Verhandlungsbasis für einen Verkauf im Sommer. Laut ‚Bild‘ sind derzeit lediglich noch sechs bis acht Millionen Euro realistisch, Tendenz fallend.

Quintett soll unbedingt bleiben

Dabei benötigt Schröder für den geplanten Umbruch jeden Euro, den er bekommen kann. Der 50-Jährige erklärte bereits kürzlich, dass es selbst bei sehr hohen Transfereinnahmen „Transfers aus der Größenordnung Tomas Cvancara oder Shuto Machino erstmal nicht mehr geben wird“. Zudem wird noch zur Debatte stehen, ob die Kaufoptionen bei Hugo Bolin (22/geliehen von Malmö FF) und Kota Takai (21/Tottenham Hotspur) gezogen werden oder nicht.

Abseits von Reitz und Scally wird Gladbach es schwer haben, mit Spielerverkäufen große Einnahmen zu generieren. Vor allem, da Schröder laut ‚Bild‘ intern Torhüter Moritz Nicolas (28), Robin Hack (27), Frank Honorat (29), Lukas Ulrich (21) und Tim Kleindienst (30) für unverkäuflich erklärt hat. Um dieses Quintett herum soll die neue Fohlen-Elf aufgebaut werden.