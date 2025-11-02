Menü Suche
Bayern verkündet Rekordumsatz

von David Hamza
CEO Jan-Christian Dreesen auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München 2024 @Maxppp

Nicht nur auf dem Platz jagt der FC Bayern von Rekord zu Rekord. Im dritten Jahr in Folge konnten die Münchner ihren Umsatz steigern. Für das Geschäftsjahr 2024/25 wurde auf der heutigen Jahreshauptversammlung ein Gesamtumsatz im Konzern von 978,3 Millionen Euro verkündet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 2,8 Prozent. Der Jahresüberschuss beträgt 27,1 Millionen Euro.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärt: „Der FC Bayern bleibt wirtschaftlich kraftvoll, sportlich auf Kurs und im Miteinander verbunden – das ist unser Mia-san-Mia-Dreiklang. Trotz stürmischer Zeiten und eines Transfermarkts, der neue Dimensionen erreicht hat, haben wir erneut einen Rekordumsatz erzielt und weisen einen soliden Gewinn aus. Wir geben nicht mehr aus, als wir einnehmen – diese Haltung ist Teil unserer Philosophie und wird uns auch in den kommenden Jahren tragen.“

