Bayern verpflichtet Talent – Leihe nach Österreich

Der FC Bayern hat Daniel Francis vom FC Hearts Abuja verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Über das World Squad-Programm, bei dem der Rekordmeister jungen Spielern aus dem Ausland die Möglichkeit gibt, sich am Campus zu präsentieren, empfahl sich der 18-jährige Nigerianer für einen Profivertrag.

„Daniel hat sich während seiner Zeit in der FC Bayern World Squad in den Vordergrund gespielt und in den Testpartien sehr auffällig agiert“, erklärt Campus-Leiter Jochen Sauer. In der anstehenden Saison wird Francis per Leihe zu Austria Klagenfurt wechseln, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln.