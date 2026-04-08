35 Millionen: Klare Transfer-Forderung an Krösche

Markus Krösche muss auch im Sommer sein goldenes Händchen auf dem Transfermarkt unter Beweis stellen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ soll der Sportvorstand der Eintracht ein Transferplus von 35 Millionen erwirtschaften. Nathaniel Brown (22), Nnamdi Collins (22) und Hugo Larsson (21) gelten dabei als potenzielle Verkaufskandidaten, um die Kassen zu füllen.

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Dass Krösche Spieler für viel Geld verkaufen kann, hat er in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt: Randal Kolo Muani (27), Omar Marmoush (27) und Hugo Ekitiké (23) verließen den Klub für insgesamt rund 270 Millionen Euro. In diesem Sommer ist die SGE erneut auf Verkäufe angewiesen, da mit dem sportlichen Erfolg auch die Ausgaben gestiegen sind. Trotz der massiven Transfereinnahmen der Vorjahre droht in dieser Saison ein Minus von bis zu 20 Millionen Euro, nachdem man bereits in der vergangenen Spielzeit rote Zahlen geschrieben hatte.