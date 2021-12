Job in Aussicht: Neuer Klub für Dárdai?

Pál Dárdai könnte schon bald wieder einen Posten als Cheftrainer inne haben. Wie der ‚Express‘ berichtet, steht der Trainer vor einem Engagement bei Ferencvaros Budapest. Dort würde er auf den in der Bundesliga ebenfalls bekannten Peter Stöger folgen, von dem sich der ungarische Erstligist kürzlich erst trennte.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Ungarn wäre es Dárdais erster Job als Übungsleiter einer Vereinsmannschaft. Der 45-Jährige war während seiner gesamten Trainerlaufbahn auf Klubebene im Jugendbereich und bei den Profis von Hertha BSC aktiv. Von 2014 bis 2015 betreute er außerdem Ungarns Nationalmannschaft.

Ferencvaros steht derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison holte der Hauptstadtklub die Meisterschaft in Ungarn. Im Europa League-Wettbewerb schied Ferencvaros trotz eines 1:0-Erfolgs gegen Bayer Leverkusen am letzten Spieltag der Gruppenphase aus.