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VfB: Klarheit zwischen den Pfosten

von Dominik Sandler - Quelle: Bild | Stuttgarter Zeitung
Dennis Seimen für Paderborn im Einsatz @Maxppp

Der VfB Stuttgart wird mit Dennis Seimen (20) als Nummer eins in die neue Spielzeit gehen. Das berichten ‚Bild‘ und ‚Stuttgarter Zeitung‘ unisono. Zuvor war in den vergangenen Tagen auch über einen externen Neuzugang, etwa Noah Atubolu (24) oder Finn Dahmen (28), diskutiert worden.

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Auch die Option, Alexander Nübel (29) doch zu halten, ist inzwischen vom Tisch. Laut der ‚Bild‘ habe der SC Paderborn unmittelbar nach dem Aufstieg bei den Schwaben angefragt, ob eine weitere Seimen-Leihe möglich sei. Der VfB habe abgelehnt. Noch Ende dieser Woche soll die Entscheidung offiziell verkündet werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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