Rosenior bestätigt Chelsea-Wechsel

Es ist keine große Überraschung, dennoch herrscht nun endlich Gewissheit. Liam Rosenior wird Racing Straßburg verlassen und aller Voraussicht nach neuer Cheftrainer des FC Chelsea. Auf einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen erklärte der 48-Jährige: „Ich war voll und ganz auf das letzte Spiel von Straßburg konzentriert, aber seitdem hat sich etwas getan: Ich habe die Zusage von einem der größten Vereine der Welt erhalten – dem amtierenden Klub-Weltmeister. Es ist eine Ehre, mit einem solchen Verein zu sprechen, und heute sieht es so aus, als würde ich bald Trainer dieses Fußballvereins sein.“

Seine Zeit in Straßburg weiß Rosenior zu schätzen: „Die letzten 18 Monate waren eine Freude. Es gibt Momente im Leben, in denen man Entscheidungen treffen muss, denen man nicht widerstehen kann. Diesen Verein werde ich mein Leben lang lieben.“ Seit Sommer 2024 stand der Engländer bei RC an der Seitenlinie und coachte sein Team in 63 Pflichtspielen. Künftig wird er in der Premier League seinem Job nachgehen. Die Chance, bei den Blues anzuheuern, ist für Rosenior einmalig: „Ich kann diese Chance, einem so großartigen Verein und einer so unglaublichen Mannschaft beizutreten, die zudem CWC-Meister ist, einfach nicht ausschlagen. Außerdem kann ich wieder nach Hause zu meinen Kindern fahren.“