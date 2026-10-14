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Kuriose Unterschrift in Cottbus

von Dominik Schneider - Quelle: fcenergie.de
3 min.
Leon Guwara im Einsatz für Energie Cottbus @Maxppp

Leon Guwara hat einen Vertrag bei Energie Cottbus unterschrieben – mal wieder. Der Zweitligist verkündet, dass der 30-jährige Außenverteidiger ab sofort vertraglich an den Verein gebunden ist.

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Zum Verständnis: Im Sommer war das Arbeitsverhältnis von Guwara bei Energie ausgelaufen. Anschließend trainierte der Defensivakteur aber weiter bei seinem Ex-Klub mit, um sich fitzuhalten. Jetzt haben sich die Parteien doch noch auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können. Hintergrund sind nicht zuletzt die „muskulären Probleme von Kapitän Axel Borgmann“, so Energie-Coach Klaus-Dieter Wollitz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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