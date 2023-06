Seagulls verlängern mit Sarmiento

Brighton & Hove Albion setzt weiterhin auf Mittelfeldspieler Jeremy Sarmiento. Der 21-jährige Ecuadorianer verlängert langfristig bis 2027 mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

We’re delighted to confirm that midfielder @jeremysarm7ento has agreed a new contract until June 2027, with the option of an extra year for the club. ✍



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️