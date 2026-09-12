Olise sorgt für Stirnrunzeln | Liverpool prüft vier Transfers

Bayern reagiert auf Olise-Interview

Auf dem Rasen sorgt Michael Olise beim FC Bayern in schöner Regelmäßigkeit für Furore. Auch abseits des Platzes ist der Offensivstar speziell. Im Anschluss an den 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodö/Glimt ging ein Interview des Franzosen viral, bei dem er trotz seiner zwei Tore mit neutraler Miene und mehr als wortkarg auf die Fragen des verdutzten ‚DAZN‘-Reporters antwortete. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge „sorgen seine Auftritte durchaus auch mal für Stirnrunzeln im Verein. Neben den bizarren Interviews gehören dazu nämlich auch mal lustlose Auftritte bei Sponsoren-Events“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Olises Auftreten ist für die Bayern-Bosse laut eigener Aussage aber kein Problem. Sportvorstand Max Eberl reagierte auf der heutigen Pressekonferenz gelassen: „Michael Olise ist einer, der Fußball spielen möchte und das neben dem Platz ist nicht so seins. Das Thema ist medial total groß, aber auf anderen Kanälen wird er genau so für sein Verhalten gefeiert. Das Entscheidende, warum wir Michael bei uns haben, ist, wie er Fußball spielt – und das tut er außergewöhnlich.“ Trainer Vincent Kompany wollte wissen: „Glauben Sie, der Journalist, der die Fragen bei dem Interview gestellt hat, ist nicht zufrieden, weil das jetzt viral gegangen ist?“

Liverpool sucht neuen Mittelfeldakteur

Das Transferfenster in den europäischen Topligen hat noch nicht lange geschlossen, da richtet sich der Blick des FC Liverpool bereits auf mögliche Neuverpflichtungen für die kommenden Wechselperioden. Priorität genießt offenbar eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Teamtalk‘ nennt mehrere Kandidaten, die das Interesse der Reds geweckt haben sollen. „Liverpool prüft vier Mittelfeld-Transfers“, titelt das Online-Portal. Demzufolge beschäftigt sich der von Andoni Iraola trainierte Premier League-Klub mit Aleksandar Stankovic (21/Inter Mailand), Lamine Camara (22/AS Monaco), Alex Scott (23/AFC Bournemouth) und Manu Koné (25/AS Rom).