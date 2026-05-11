Bis zu 30 Sommertransfers bei der Eintracht

Mit der laufenden Saison sind die Bosse von Eintracht Frankfurt ganz und gar nicht zufrieden. Trotz eines Trainerwechsels und großer Hoffnungen in Toppmöller-Nachfolger Albert Riera droht den Hessen am kommenden Samstag (15:30 Uhr) selbst bei einem Sieg gegen den VfB Stuttgart der Europa-K.o. Spielerisch konnte die Mannschaft selten überzeugen, die Abwehr ist mit bisher 63 Gegentoren die drittschwächste der Liga.

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Auf Sportvorstand Markus Krösche kommt im Sommer daher einiges an Arbeit zu. „Wir wollen gegen Stuttgart noch mal gewinnen. Dann schauen wir mal“, hatte dieser noch im Anschluss an die knappe 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Freitagabend nüchtern und unaufgeregt verkündet. Doch intern weht laut ‚Bild‘ ein anderer Wind. Es gehe dem Kader „an den Kragen“. Krösche und Co. planen demnach bis zu 30 Transferbewegungen.

Alle Leihspieler dürfen gehen

Klar scheint, dass auch Trainer Riera am Saisonende gehen muss. Kandidaten für die Nachfolge gibt es einige. Wer es auch wird, soll in der kommenden Spielzeit mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft an den Start gehen, die deutlich leistungsfähiger und weniger emotional belastet sein soll.

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Beschlossen ist laut der Boulevardzeitung, dass alle acht Leihspieler, die in der laufenden Saison andernorts geparkt wurden, keine Zukunft am Main haben und gehen sollen. Darunter auch der teure Flop-Zugang Elye Wahi (22/OGC Nizza), für den der Klub im Januar 2025 stattliche 26 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatte.

Zudem darf auch Zweitliga-Toptorjäger Noel Futkeu (23/Greuther Fürth), dessen Rückkaufklausel die SGE aktiviert hat, direkt wieder gehen.

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Gesucht werden hungrige und mitreißende Spieler

Weiterhin als Verkaufskandidaten zählen Nnamdi Collins (22), Farés Chaïbi (23) und Ellyes Skhiri (31). Große Ablösen verspricht sich der Klub vor allem von Nathaniel Brown (22), Hugo Larsson (21) und Can Uzun (20), die so den Umbruch potenziell gegenfinanzieren sollen.

Kommen sollen vor allem Spieler, die für mehr Einsatz, Wille und Emotionalität stehen und das Frankfurter Publikum wieder mitreißen. Zuletzt wurde die SGE mit Ismail Badjie (20) vom VfL Osnabrück, Noel Aseko (20/FC Bayern) und Víctor Valdepeñas (19/Real Madrid) in Verbindung gebracht. Bleiben soll wohl der gebürtige Frankfurter und Publikumsliebling Younes Ebnoutalib (22).