BVB-Abwehr bricht auseinander: Can fehlt erneut länger

Schon im Laufe der Woche war klar geworden, dass Emre Can beim heutigen Duell (15:30 Uhr) mit dem VfL Wolfsburg passen muss. Doch die Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr haben sich jetzt zerschlagen, der Defensivallrounder wird den Schwarz-Gelben länger fehlen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt der Kapitän aufgrund von Adduktorenproblemen bis Ende Februar aus. Frühestens beim Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München (28. Februar, 18:30 Uhr) soll Can wieder mitwirken können.

Für Trainer Niko Kovac vergrößern sich somit die Abwehrsorgen. Zuletzt musste man schon den kurzfristigen Leihabbruch von Aarón Anselmino (zurück zum FC Chelsea) und die Verletzung von Filippo Mane verkraften. Auf Verstärkungen hatten die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl im Winter verzichtet.

Für die Dreierkette stehen gegen die Wölfe mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Niklas Süle damit nur drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung. Luca Reggiani wurde für das Spiel aus der U19 hochgezogen.

Dämpfer im Vertragspoker

Auch für Can selbst kommt die Verletzung zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Schließlich läuft der Vertrag des 32-Jährigen im Sommer aus. Eine Verlängerung ist dem Boulvardblatt zufolge noch nicht in trockenen Tüchern, empfehlen kann sich der Routinier in den nächsten Wochen nicht.