Wagner plant Trainer-Comeback

Sandro Wagner hat derzeit keine Eile, wieder ins Trainergeschäft einzusteigen. In einem Interview mit dem ‚kicker‘ erklärt der 38-Jährige: „Die nächste Entscheidung möchte ich so treffen, dass sie für beide Seiten passt. Ich bin jung, ich bin 38, ich mache diesen Job aus Überzeugung. Und ich möchte, dass die nächste Situation passt. Wenn etwas Spannendes, Richtiges dabei ist, das für beide passt, dann findet man zusammen. Und wenn nicht, dann warte ich.“

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Dennoch steht für Wagner fest, dass er einen neuen Anlauf wagen wird: „Ich habe Bock, Trainer zu sein. Ich habe Bock, eine aktive Spielweise zu führen; mit jungen Spielern zu arbeiten; offensiven Fußball zu spielen.“ Auch ein Schritt ins Ausland wäre demnach vorstellbar: „Ich habe in der Ecke hier viele Klubs abgegrast. Uns ist allen bewusst, dass es beim nächsten Mal weiter weggeht. Ob ich dann in Norddeutschland oder Italien wohne, ist ja fast schon wurscht.“

Die erste Station als Cheftrainer im Profifußball verlief für den ehemaligen DFB-Co-Trainer allerdings nicht wie erhofft. Beim FC Augsburg musste Wagner im Dezember vergangenen Jahres nach nur 14 Spielen im Amt bereits seinen Hut nehmen.

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Dennoch blickt der Übungsleiter positiv auf seine Zeit bei den Fuggerstädtern zurück und ist sich sicher, langfristig von dieser Erfahrung zu profitieren: „Wenn ich die Erfahrung in Augsburg nicht gehabt hätte, wären mir die nicht so klar wie jetzt. Ich bin mir ganz sicher, dass ich in zehn Jahren sagen kann: ‚Top, dass ich in Augsburg war.‘ Davon bin ich felsenfest überzeugt.“