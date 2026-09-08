Bayern & BVB dabei: Die Ballon d’Or-Nominierung im Live-Ticker
Am heutigen Dienstag verkündet Ausrichter France Football in mehreren Schritten die Nominierungen für den Ballon d’Or 2026. FT aktualisiert an dieser Stelle laufend die Auserwählten.
Torhüter des Jahres
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Joan García (FC Barcelona)
- Emiliano Martínez (FC Chelsea)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Yassine Bono (Al Hilal)
- Vozinha (Colo-Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (PSG)
- David Raya (FC Arsenal)
- Edouard Mendy (Al Ahli)
Trainer des Jahres
- Mikel Arteta (FC Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spanien)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (FC Bayern)
- Luis Enrique (PSG)
Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Mikel Arteta - Arsenal
Luis de la Fuente - Spain national team
Unai Emery - Aston Villa
Vincent Kompany - Bayern Munich
Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/pP1pYnK9sl
Klub des Jahres
- Bayern München
- FC Arsenal
- Flamengo Rio de Janeiro
- Paris St. Germain
- FK Bodö/Glimt
Nominated for the 2026 Men's Club of the Year— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
🏴 Arsenal
🇩🇪 Bayern Munich
🇳🇴 Bodø/Glimt
🇧🇷 Flamengo
🇫🇷 Paris-SG
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Spieler des Jahres
Noch sind keine Nominierungen offiziell bekannt. Einige Infos sickerten aber bereits durch: So sollen zehn Spieler von Champions League-Sieger Paris St. Germain unter den 30 Anwärtern sein. Überraschungsgast ist Mexikos WM-Star Julián Quiñones (29), der in Saudi-Arabien für Al-Qadsiah spielt. Mit der Nominierung eines deutschen Spielers ist derweil nicht zwingend zu rechnen.
Die Favoriten
Harry Kane (33) und Michael Olise (24) von Bayern München zählen zu den Topfavoriten. Ebenfalls im Geschäft: Spaniens WM-Kapitän Rodri (30/FC Barcelona), sein Nationalelfkollege Lamine Yamal (19), Titelverteidiger Ousmane Dembélé (29), dessen PSG-Partner Khvicha Kvaratskhelia (25) sowie Kylian Mbappé (27/Real Madrid). Nach seiner überragenden WM hat auch Rekordsieger Lionel Messi (39/Inter Miami) Außenseiterchancen.
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