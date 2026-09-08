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Bayern & BVB dabei: Die Ballon d’Or-Nominierung im Live-Ticker

Am heutigen Dienstag verkündet Ausrichter France Football in mehreren Schritten die Nominierungen für den Ballon d’Or 2026. FT aktualisiert an dieser Stelle laufend die Auserwählten.

von Die Redaktion
1 min.
Ballon d’Or @Maxppp

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Wer sollte den Ballon d’Or 2026 gewinnen?
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Torhüter des Jahres

  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
  • Joan García (FC Barcelona)
  • Emiliano Martínez (FC Chelsea)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Yassine Bono (Al Hilal)
  • Vozinha (Colo-Colo)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • Matvey Safonov (PSG)
  • David Raya (FC Arsenal)
  • Edouard Mendy (Al Ahli)

Trainer des Jahres

  • Mikel Arteta (FC Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Spanien)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Luis Enrique (PSG)
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Klub des Jahres

  • Bayern München
  • FC Arsenal
  • Flamengo Rio de Janeiro
  • Paris St. Germain
  • FK Bodö/Glimt

Spieler des Jahres

Noch sind keine Nominierungen offiziell bekannt. Einige Infos sickerten aber bereits durch: So sollen zehn Spieler von Champions League-Sieger Paris St. Germain unter den 30 Anwärtern sein. Überraschungsgast ist Mexikos WM-Star Julián Quiñones (29), der in Saudi-Arabien für Al-Qadsiah spielt. Mit der Nominierung eines deutschen Spielers ist derweil nicht zwingend zu rechnen.

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Die Favoriten

Harry Kane (33) und Michael Olise (24) von Bayern München zählen zu den Topfavoriten. Ebenfalls im Geschäft: Spaniens WM-Kapitän Rodri (30/FC Barcelona), sein Nationalelfkollege Lamine Yamal (19), Titelverteidiger Ousmane Dembélé (29), dessen PSG-Partner Khvicha Kvaratskhelia (25) sowie Kylian Mbappé (27/Real Madrid). Nach seiner überragenden WM hat auch Rekordsieger Lionel Messi (39/Inter Miami) Außenseiterchancen.

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