Aktualisieren

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer sollte den Ballon d’Or 2026 gewinnen? Harry Kane Michael Olise Ousmane Dembélé Khvicha Kvaratskhelia Rodri Lamine Yamal Kylian Mbappé Lionel Messi Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Torhüter des Jahres

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Joan García (FC Barcelona)

Emiliano Martínez (FC Chelsea)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Yassine Bono (Al Hilal)

Vozinha (Colo-Colo)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Matvey Safonov (PSG)

David Raya (FC Arsenal)

Edouard Mendy (Al Ahli)

Trainer des Jahres

Mikel Arteta (FC Arsenal)

Luis de la Fuente (Spanien)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (FC Bayern)

Luis Enrique (PSG)

Unter der Anzeige geht's weiter

Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️



Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/pP1pYnK9sl — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Klub des Jahres

Bayern München

FC Arsenal

Flamengo Rio de Janeiro

Paris St. Germain

FK Bodö/Glimt

Nominated for the 2026 Men's Club of the Year



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪 Bayern Munich

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇧🇷 Flamengo

🇫🇷 Paris-SG



Follow our live on https://t.co/tzQSMLbRtM#ballondor pic.twitter.com/GhyFozGS4R — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Spieler des Jahres

Noch sind keine Nominierungen offiziell bekannt. Einige Infos sickerten aber bereits durch: So sollen zehn Spieler von Champions League-Sieger Paris St. Germain unter den 30 Anwärtern sein. Überraschungsgast ist Mexikos WM-Star Julián Quiñones (29), der in Saudi-Arabien für Al-Qadsiah spielt. Mit der Nominierung eines deutschen Spielers ist derweil nicht zwingend zu rechnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Favoriten

Harry Kane (33) und Michael Olise (24) von Bayern München zählen zu den Topfavoriten. Ebenfalls im Geschäft: Spaniens WM-Kapitän Rodri (30/FC Barcelona), sein Nationalelfkollege Lamine Yamal (19), Titelverteidiger Ousmane Dembélé (29), dessen PSG-Partner Khvicha Kvaratskhelia (25) sowie Kylian Mbappé (27/Real Madrid). Nach seiner überragenden WM hat auch Rekordsieger Lionel Messi (39/Inter Miami) Außenseiterchancen.