Kaufoption: Die Details zum Cvancara-Deal

Die Details beim Wechsel von Tomas Cvancara zu Celtic Glasgow sind durchgesickert. Dem Bezahlsender ‚Sky‘ zufolge leihen die Schotten den Stürmer bis zum Sommer aus, die Kaufoption liegt bei acht Millionen Euro. Das restliche Gehalt für die Saison in Höhe von einer Million Euro übernimmt ebenfalls Celtic.

In der Hinrunde war der 25-Jährige noch an Antalyaspor verliehen, die Leihe wurde aber im Winter wegen ausstehender Gehaltszahlungen abgebrochen. Nun will der Tscheche in Glasgow sein Glück finden.