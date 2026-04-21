BVB steigt in 40-Millionen-Poker ein

Ole Book hat seit Amtsantritt bei Borussia Dortmund alle Hände voll zu tun. Es gilt, den Kader für die kommende Saison zu planen und idealerweise so zu verstärken, dass der qualitative Abstand zum FC Bayern verkleinert wird. Damit das gelingt, müssen die Schwarz-Gelben wohl einige Millionen in die Hand nehmen. Möglicherweise bleibt ein Teil der Investitionen in der Bundesliga.

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Die Borussia zeigt nach Informationen der ‚Bild‘ starkes Interesse an einer Verpflichtung von Karim Coulibaly. Der 18-jährige Shootingstar von Werder Bremen wird von internationalen Topklubs umworben, dementsprechend groß ist die Konkurrenz für den BVB im Werben um Coulibaly. Ob Dortmund dazu bereit wäre, die aufgerufene Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro für den Innenverteidiger auf den Tisch zu legen, stellt die Boulevardzeitung allerdings erstmal infrage.

Dass Book, Lars Ricken und Co. bei Coulibaly aufs Gaspedal drücken, wird auch davon abhängen, was mit Nico Schlotterbeck passiert. Der 26-Jährige hat seinen Vertrag an der Strobelallee zwar bis 2031 verlängert, kann im Sommer aber trotzdem per Ausstiegsklausel wechseln. Tritt dieser Fall ein, steigen auch die Chancen auf ein Coulibaly-Angebot.