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Premier League

Überraschender Vorstoß bei Tonali

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Sandro Tonali für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit Sandro Tonali (26). Der zentrale Mittelfeldspieler von Newcastle United wurde von den Spurs als potenzieller Star-Neuzugang ins Visier genommen, berichtet Fabrizio Romano. Allen voran Cheftrainer Roberto De Zerbi setze sich für eine Zusammenarbeit mit seinem italienischen Landsmann ein.

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Tonali gehört bei den Magpies zu den Leistungsträgern und hat eigentlich auch deutlich spannendere Wechseloptionen auf dem Tisch. Unter anderem die Manchester-Klubs City und United locken den Rechtsfuß mit Champions League-Fußball – Tottenham ist nach einer desaströsen Saison hingegen in keinem europäischen Wettbewerb vertreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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