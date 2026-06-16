Überraschender Vorstoß bei Tonali

Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit Sandro Tonali (26). Der zentrale Mittelfeldspieler von Newcastle United wurde von den Spurs als potenzieller Star-Neuzugang ins Visier genommen, berichtet Fabrizio Romano. Allen voran Cheftrainer Roberto De Zerbi setze sich für eine Zusammenarbeit mit seinem italienischen Landsmann ein.

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Tonali gehört bei den Magpies zu den Leistungsträgern und hat eigentlich auch deutlich spannendere Wechseloptionen auf dem Tisch. Unter anderem die Manchester-Klubs City und United locken den Rechtsfuß mit Champions League-Fußball – Tottenham ist nach einer desaströsen Saison hingegen in keinem europäischen Wettbewerb vertreten.