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Serie A

Gimenez-Abnehmer gefunden

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Santiago Gimenez im Porträt @Maxppp

Der FC Porto drückt im Werben um Neuner Santiago Gimenez (25) aufs Gaspedal. Zeitnah wollen die Verantwortlichen ein offizielles Angebot für den Stürmer beim AC Mailand einreichen, berichtet Fabrizio Romano. Die Rede ist von einer Leihe samt Kaufoption.

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Mit Porto selbst sei sich Gimenez, der in der Modestadt keine Zukunft hat, schon einig. Und aufgrund des bevorstehenden Abflugs von Rodrigo Mora (19) zur AS Rom steht zeitnah auch ausreichend Budget zur Verfügung, um den Deal mit Milan abzuwickeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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