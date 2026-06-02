Fünf Verlierer im DFB-Team

Uli Hoeneß wird nicht müde zu betonen, dass es Julian Nagelsmann verpasst habe, eine Elf für die WM in Amerika einzuspielen. Bei genauerer Betrachtung der Qualifikation ist jedoch festzustellen, dass der Bundestrainer eben doch immer wieder ähnliche Namen ins Rennen schickte.

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Gleich fünf Stammspieler aus den letzten Qualispielen müssen jetzt aber um ihren WM-Startelfplatz zittern – oder aber haben ihn schon sicher verloren.

Oliver Baumann (36): Durch das Comeback von Manuel Neuer (40) wurde der Hoffenheimer wieder zur Nummer zwei im Tor. Gegen Finnland (4:0) durfte er zwar ran – sobald Neuer aber fit ist, muss Baumann wieder weichen.

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David Raum (28): Der Leipziger startete jedes siegreiche Quali-Spiel als Linksverteidiger, musste aber gegen Finnland auf die Bank. Wehwechen im Saisonendspurt könnten dafür gesorgt haben, dass der spielerisch stärkere Nathaniel Brown (22) an Raum vorbeiziehen kann.

Leon Goretzka (31): Im März sorgte der Bundestrainer für Aufsehen, als er im kontroversen ‚kicker‘-Interview verriet: „Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali.“ Mittlerweile bezeichnet Nagelsmann aber Goretzkas Konkurrenten Felix Nmecha (25) als „Weltklasse-Spieler“. Heißt wohl, dass vorerst der Dortmunder neben Aleksandar Pavlovic (22) auf der Doppelsechs ran darf.

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Leroy Sané (30): Auch beim Flügelspieler verfolgt Nagelsmann einen Zick-Zack-Kurs. Immer wieder lobt und tadelt er Sané öffentlich, zuletzt bezeichnete er ihn als „Herausforderer“ im Kader – sprich als Ersatzmann. Lennart Karl (18) ist auf dem rechten Flügel vorbeigezogen.

Nick Woltemade (24): In der Quali schoss der 1,98-Meter-Schlaks vier immens wichtige Tore. Mittlerweile ist er in der Sturm-Hierarchie offenbar hinter Kai Havertz (26) und auch Deniz Undav (29) auf Platz drei zurückgefallen.