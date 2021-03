Bayer 04: Bender eine Option – Paulinho zurück

Bayer 04 Leverkusen kann in der Partie gegen Hertha BSC am Sonntag (15:30) voraussichtlich wieder auf Sven Bender zurückgreifen. Wie Peter Bosz auf der Pressekonferenz mitteilte, nahm der 31-jährige Verteidiger am heutigen Teamtraining teil. Sollte Bender die morgige Übungseinheit ebenfalls ohne Probleme absolvieren können, wäre er eine Option für den Kader am Wochenende.

Zudem konnte Paulinho 30 Minuten mit der Mannschaft trainieren. Der 20-jährige Offensivspieler hatte sich wenige Tage vor dem letztjährigen DFB-Pokalfinale einen Kreuzbandriss zugezogen. Nach erfolgreich absolvierter Reha nähert sich der Brasilianer dem vollständigen Mannschaftstraining an.