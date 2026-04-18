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Bundesliga

Bestätigt: Köln tütet ersten Sommertransfer ein

Beim 1. FC Köln muss man noch zweigleisig planen. Ligaunabhängig hat Thomas Kessler nun den ersten Sommertransfer öffentlich bestätigt.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
1 min.
Thomas Kessler steht beim 1. FC Köln in der Verantwortung @Maxppp

Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Jakub Kaminski (23) wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln auflaufen. Die auf kolportierte 5,5 Millionen Euro festgesetzte Kaufoption im Leihvertrag mit dem Offensivmann wollen die Kölner ziehen.

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„Sie gilt ligaunabhängig und wir werden die Kaufoption ziehen. Er hat auch heute wieder gezeigt, wie wichtig er für uns ist“, begründet Thomas Kessler bei ‚Sky‘ den Schritt.

Kaminski war vor der Saison von den Wölfen gekommen und ist längst unverzichtbar. Sieben Tore, fünf Vorlagen und unbändiger Fleiß stehen auf der Visitenkarte des Rechtsfußes, der momentan bei vier Gelben Karten steht und im Saisonfinale noch eine Partie verpassen könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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