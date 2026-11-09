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Bundesliga

Im Winter: Choupo-Moting zurück in die Bundesliga?

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Choupo-Moting ganz privat unterwegs @Maxppp

Eric Maxim Choupo-Moting kommt auf den Markt. ‚Sky‘ bringt den 37-jährigen Stürmer sogar mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung. Sein Vertrag bei RB New York läuft zum Jahreswechsel aus.

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Choupo-Moting spielte bislang 292 Mal in Deutschlands höchster Spielklasse, trug dabei die Trikots des FC Bayern, von Schalke 04, dem Hamburger SV, dem 1. FC Nürnberg und Mainz 05. In der MLS verpasste er mit seinem Team in dieser Saison die Playoffs, traf fünfmal in 22 Spielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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