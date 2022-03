BVB: Watzke spricht Rose Job-Garantie aus

Die aktuelle Saison verlief bislang nicht so, wie man es sich bei Borussia Dortmund vorgestellt hatte. Dennoch wird auch in der nächsten Spielzeit Marco Rose beim BVB an der Seitenlinie stehen, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber ‚Sky‘ bestätigt.

Auf die Frage, ob Rose zu „hundert Prozent“ bei Borussia Dortmund bleiben werde, antwortet der 62-Jährige: „Ja, weil er gute Arbeit macht, wir auf der Position Kontinuität haben wollen und mit ihm zufrieden sind. Das ist ganz simpel. Das haben wir auch schon oft genug gesagt.“

Im Sommer wird Rose dann mit dafür verantwortlich sein, den Umbruch beim BVB zu koordinieren. Mehrere Spieler, allen voran Stürmerstar Erling Haaland (21), werden den Verein voraussichtlich verlassen.