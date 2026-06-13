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Einigung: Reese vor Hertha-Abschied

Fabian Reese ist für Hertha BSC nach dem verpassten Aufstieg nicht zu halten. Mit einem neuen Arbeitgeber ist sich der Leistungsträger mittlerweile handelseinig.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Fabian Reese mit skeptischer Miene @Maxppp

Fabian Reese (28) hatte dem VfL Wolfsburg schon vor dem Abstieg zugesagt – allerdings unter der Voraussetzung, dass die Klasse gehalten wird. Jetzt haben sich die Wölfe offenbar auch in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen erneut das Ja-Wort des Offensivspielers abgeholt.

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Die ‚Bild‘ berichtet von einer Einigung zwischen Spieler und Verein. Trotz anderer Anfragen aus der Bundesliga und der Türkei werde Wolfsburg das Rennen um den früheren deutschen U20-Nationalspieler machen.

Eine Übereinkunft mit Hertha BSC steht zur Stunde noch aus. Spekuliert wird aber über eine Ablöse von sechs bis acht Millionen Euro für den Rechtsfuß, der in der abgelaufenen Spielzeit 23 Scorerpunkte (zehn Tore, 13 Vorlagen) in Liga zwei sammelte.

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Damit nicht genug: Neben Reese hat der VfL auch Hertha-Keeper Tjark Ernst (23) ins Visier genommen. Gespräche, ob der Keeper auch zu einem zweitligainternen Transfer bereit ist, laufen.

veröffentlicht am
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