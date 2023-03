Poulsen lässt Leipzig-Verbleib offen

Yussuf Poulsen lässt sich in puncto Zukunft nicht in die Karten schauen. Er wolle so lange wie möglich auf „höchstem Niveau“ spielen, betont der bis 2024 an RB Leipzig gebundene Stürmer im Gespräch mit dem ‚kicker‘. „Solange das in Leipzig geht, ist das geil. Wenn das nicht mehr klappen sollte, muss ich mich mit einer Veränderung auseinandersetzen.“

„Ich bin kein Spieler“, mahnt Poulsen, „der die ganze Zeit auf der Bank sitzt.“ Der 28-jährige Däne kommt bislang zwar auf 23 Saisonspiele, die meisten davon stand er allerdings nur kurz auf dem Rasen. Geht das so weiter, dürfte ein Abschied wahrscheinlicher werden. Aber: „Ich habe mich bislang null damit beschäftigt, was nach 2024 kommt.“

