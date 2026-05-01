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Offiziell 2. Bundesliga

Nürnberg belohnt Scobel

von Julian Jasch - Quelle: fcn.de
1 min.
Piet Scobel im FCN-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg hat sich eine richtungsweisende Unterschrift abgeholt. Mittelstürmer Piet Scobel (21) bindet sich langfristig an die Franken. Über die konkrete Vertragslaufzeit macht der Zweitligist keine Angaben.

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1. FC Nürnberg
Von der Oberliga gekommen, in der #FCNU23 geformt und mittlerweile Teil der Profi-Mannschaft:

Wir verlängern den Vertrag mit Piet #Scobel! ✍

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Scobel hatte sich in der Hinrunde mit elf Toren und fünf Vorlagen für die Zweitvertretung für die Profis empfohlen. Unter Cheftrainer Mirosklav Klose kam der 1,91 Meter große Rechtsfuß inzwischen schon 18 Mal zum Einsatz (zwei Tore, eine Vorlage). FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou freut sich: „Geschichten wie die von Piet gibt es heutzutage immer seltener. Wir haben ihn aus der Oberliga geholt, er wurde in unserer U23 geformt und hat so in unserem Verein schließlich den Sprung zu den Profis geschafft. Er ist daher der Beweis dafür, was man durch harte Arbeit und ein Umfeld, welches an ihn geglaubt und ihn gefördert hat, erreichen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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