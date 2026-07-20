Weitere Vereine strecken die Fühler nach Mirza Catovic aus. Laut ‚Sky‘ gibt es Anfragen von RB Salzburg, Juventus Turin, zwei belgischen Topklubs und weiteren Vereinen aus Europa. Mit dem VfB Stuttgart habe sich die Catovic-Seite darauf verständigt, an einem Sommerwechsel zu arbeiten. Die Schwaben wollen eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich.

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Der 19-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2028 unter Vertrag, in der abgelaufenen Saison kam er 29 Mal für die Stuttgarter Drittliga-Mannschaft zum Einsatz. Im Winter war ein Transfer des deutschen U19-Nationalspielers nach Salzburg knapp gescheitert.